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В Туле увековечили память огнеборца, погибшего в зоне СВО
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Туле увековечили память огнеборца, погибшего в зоне СВО

Мемориальная доска в часть Владимира Гобжилэ появилась на здании пожарной части № 52.

В пос. Ленинский открыли мемориальную доску огнеборцу Владимиру Гобжилэ – он добровольно отправился в зону СВО и 5 ноября 2022 года погиб при исполнении служебного долга. Туляка посмертно наградили орденом Мужества.

Мемориальную доску в память о Владимире Гобжилэ установили на фасаде 52-й пожарной части, где служил огнеборец. В церемонии приняли участие начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов, коллеги, родные и близкие Владимира Гобжилэ, а также местные жители.

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– Сегодня мы вспоминаем нашего боевого товарища, который по зову сердца добровольцем ушел для выполнения боевых задач в зону СВО, где героически погиб, – сказал Алексей Павлов. – Мы отдаём огромную дань уважения нашим боевым товарищам, которые отдали свои жизни во имя мира на Земле. Подвиг Владимира – это символ героизма, отваги и искренней верности долгу.

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