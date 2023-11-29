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В Туле перенесли две трамвайные остановки
Фото Алексея Пирязева

В Туле перенесли две трамвайные остановки

Изменения коснулись двух остановочных пунктов – на улице Болдина и на улице Фридриха Энгельса.

В процессе ремонта улицы Оружейной были перенесены две трамвайные остановки. На этом участке пути становятся объединёнными с автомобильной дорогой и снова становятся обособленными, пишет телеграм-канал «Первомайка».

Первая из двух перенесённых остановок — улица Тульского Рабочего полка. Её перенесли на улицу Фридриха Энгельса к колледжу искусств на обособленной части путей.

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Вторая остановка — улица Оружейная. Как и в случае с прошлой остановкой, её разместили на краю обособленных трамвайных путей. Павильон расположен около бассейна ТулГУ.

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Напомним, что ремонт улицы Оружейной закончили 25 ноября, а трамвайное движение на ней возобновили 27 ноября. 

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