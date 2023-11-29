На выставке в Тульском кремле покажут старинное Евангелие весом более 9 килограммов

Фото Алексея Пирязева

5 декабря в 13.00 в атриуме открывается экспозиция, посвященная 35-летию создания музея «Тульский кремль».

На выставке «…И этот Кремль зубчатый, безмятежный» будут представлены картины тульских и московских художников, главным героем которых стал Тульский кремль. Б. И. Вагин, М. И. Батов, В. П. Голубов и другие известные живописцы изображали кремль в разные годы его многовековой истории.

Экспонаты из фондов Тульского краеведческого музея дополнят рассказ об истории старинной крепости. В их числе напрестольное Евангелие, изданное в Москве в 1681 году. Оно принадлежало Предтеченскому монастырю, построенному близ кремля в память о победе над войском крымского хана Девлет-Гирея в 1552 году. Вес Евангелия более 9 кг, размер — порядка полуметра, оклад выполнен из серебра.

Как сообщает Тульское музейное объединение, у посетителей есть уникальная возможность увидеть редкие предметы до 14 декабря.

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