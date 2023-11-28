Правительство Тульской области прокомментировало Указ о запрете мигрантам работать в такси и общепите

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Рассказываем, на кого нормы не распространяются.

28 ноября губернатор Алексей Дюмин подписал указ, устанавливающий запрет на работу иностранных граждан по патентам в следующих видах экономической деятельности — розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями, общественное питание, пассажирские перевозки на общественном транспорте и такси.

Мера будет способствовать повышению качества предоставляемых услуг, трудоустройству в приоритетном порядке граждан России. Такие ограничения уже действуют в 19 регионах РФ.

Предусмотрен трехмесячный переходный период с даты опубликования указа, в течение которого работодатели должны завершить трудовые отношения с иностранными работниками, которые трудятся в указанных сферах.

Данное ограничение не распространяется на иностранных граждан, имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ, граждан государств — членов Евразийского экономического Союза (Республики Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика), граждан из стран дальнего зарубежья, имеющих разрешение на работу, высококвалифицированных специалистов.

Также сегодня губернатор внес в Тульскую областную Думу проект закона, устанавливающий коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента.

На 2024 год стоимость патента составит 8 300 рублей в месяц.

Кроме того, внесены изменения в Программу переселения соотечественников. В нашем регионе она начала реализовываться в рамках пилотного проекта с 2011 года.

Согласно изменениям, повышаются требования к участникам программы в части образования, трудового стажа. По-прежнему необходимо владеть русским языком, знать историю России, русскую культуру и традиции, нормы законодательства.

— В последние годы Тульская область становится все более привлекательной для иностранных граждан. Это связано с экономическим и инвестиционным ростом, созданием высокотехнологичных рабочих мест, строительством доступного жилья и социальной инфраструктуры, удобным расположением.

В этих условиях важно, чтобы иностранные граждане, желающие приобрести гражданство нашей страны, имели соответствующее запросу экономики образование и компетенции, а для туляков сохранялись благоприятные возможности для трудовой самореализации.

Принятые решения позволят стабилизировать ситуацию на рынке труда и позитивно отразятся на экономике региона в целом, — подчеркнул первый заместитель губернатора Дмитрий Миляев.

За 9 месяцев этого года на миграционный учет встали на 23% больше людей, чем за аналогичный период прошлого года. Оформлено на 15% больше патентов на право работать в Тульской области.

Регулирование трудовой миграции и контроль за исполнением мигрантами и работодателями установленных законом правил будет осуществлять УМВД России по Тульской области.