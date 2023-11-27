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Работы по «Народному бюджету» в Тульской области завершены на 87%
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Работы по «Народному бюджету» в Тульской области завершены на 87%

Об этом на оперативном совещании у главы региона доложил заместитель председателя областного правительства Антон Агеев.

По его словам, в этом году реализуется 197 инициативных проектов на 550,5 млн рублей. Большая часть из них относится к сфере ЖКХ: ремонт многоквартирных домов и коммунальных сетей, благоустройство дворов и общественных территорий.

По словам министра ЖКХ Тульской области Олега Дючкова, все главы администраций держат работы на контроле. Планируется завершить их до конца года. В 17 муниципалитетах по «Народному бюджету» ремонтируют местные дороги: уже завершены 42 проекта, ещё 2 будут доделаны к 20 декабря.

Жители слободы Конечная Богородицкого района попросили отсыпать километровую грунтовую дорогу щебнем. Алексей Дюмин поручил провести работы в этом году.

В сфере образования было запланировано 45 проектов в 16 муниципалитетах (в основном – благоустройство и ремонт зданий). По 36 проектам работы завершены, на 8 объектах подрядчики закончат работать до 15 декабря, один проект будет перенесен на следующий год.

Губернатор призвал глав и местных жителей постоянно контролировать состояние объектов, отремонтированных или благоустроенных по «Народному бюджету».  При выявлении недочётом должна вестись претензионная работа, а подрядчикам следует устранять все недостатки в течение гарантийного срока.

Председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев от лица жителей поблагодарил Алексея Дюмина за проект «Народный бюджет» и выделение дополнительных средств на развитие муниципалитетов.

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