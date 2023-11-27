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Тульские росгвардейцы переводят технику на зимний режим работы
Фото: 71.rosguard.gov.ru

Тульские росгвардейцы переводят технику на зимний режим работы

С водителями проводятся дополнительные инструктажи, проверяется знание ПДД и особенностей работы в зимних условиях.

В Управлении Росгвардии по Тульской области проходит перевод вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации. Начальник Управления Владимир Цибульский лично проверил готовность подчинённых к работе в условиях зимних морозов.

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В преддверии похолодания росгвардейцы проверяют исправность автомобильных аккумуляторов и уровень технических жидкостей, состояние фильтров, тормозной и топливной систем, а также рулевого управления.

С водителями проводятся дополнительные инструктажи, проверяется знание ПДД и особенностей эксплуатации автомобильной и специальной техники в зимних условиях.

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