Тульские росгвардейцы переводят технику на зимний режим работы

В Управлении Росгвардии по Тульской области проходит перевод вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации. Начальник Управления Владимир Цибульский лично проверил готовность подчинённых к работе в условиях зимних морозов.
В преддверии похолодания росгвардейцы проверяют исправность автомобильных аккумуляторов и уровень технических жидкостей, состояние фильтров, тормозной и топливной систем, а также рулевого управления.
С водителями проводятся дополнительные инструктажи, проверяется знание ПДД и особенностей эксплуатации автомобильной и специальной техники в зимних условиях.