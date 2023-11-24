Туляк получил штраф за попытку пронести в суд перочинный нож

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Мировой судья судебного участка № 70 Советского района Тулы рассмотрел административное дело в отношении местного жителя по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила».

Установлено, что утром 7 ноября мужчина пришёл в здание Арбитражного суда Тульской области. Судебный пристав предложил ему добровольно сдать запрещённые предметы, на что посетитель не отреагировал.

При личном досмотре у него в кармане был найден перочинный нож. За совершение административного правонарушения туляка оштрафовали на 1000 рублей.