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В Тульской области против кори привилось почти 7000 детей
Фото из архива Myslo

В Тульской области против кори привилось почти 7000 детей

Таковы данные за 10 месяцев текущего года.

В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области напомнили, что один из ключевых факторов сохранения здоровья ребенка — своевременная вакцинация против инфекционных заболеваний.

В России порядок вакцинации определен национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Они содержат информацию о том, кому, когда и от каких инфекций нужно прививаться.

За 10 месяцев 2023 г. в Тульской области привито:

  • против дифтерии — 8964 ребёнка,
  • против кори — 6890 детей,
  • против туберкулёза — 7032 ребёнка,
  • против гриппа — 119 849 детей,
  • против столбняка — 8964 ребёнка,
  • против менингококковой инфекции — 1814 детей,
  • против пневмококковой инфекции — 9303 ребёнка.

Роспотребнадзор напомнил, что вакцинация доступна всем бесплатно в поликлиниках по месту жительства.

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