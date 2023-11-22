В Тульской области против кори привилось почти 7000 детей

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Таковы данные за 10 месяцев текущего года.

В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области напомнили, что один из ключевых факторов сохранения здоровья ребенка — своевременная вакцинация против инфекционных заболеваний.

В России порядок вакцинации определен национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Они содержат информацию о том, кому, когда и от каких инфекций нужно прививаться.

За 10 месяцев 2023 г. в Тульской области привито:

против дифтерии — 8964 ребёнка,

против кори — 6890 детей,

против туберкулёза — 7032 ребёнка,

против гриппа — 119 849 детей,

против столбняка — 8964 ребёнка,

против менингококковой инфекции — 1814 детей,

против пневмококковой инфекции — 9303 ребёнка.

Роспотребнадзор напомнил, что вакцинация доступна всем бесплатно в поликлиниках по месту жительства.