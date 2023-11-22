В Тульской области против кори привилось почти 7000 детей

В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области напомнили, что один из ключевых факторов сохранения здоровья ребенка — своевременная вакцинация против инфекционных заболеваний.
В России порядок вакцинации определен национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Они содержат информацию о том, кому, когда и от каких инфекций нужно прививаться.
За 10 месяцев 2023 г. в Тульской области привито:
- против дифтерии — 8964 ребёнка,
- против кори — 6890 детей,
- против туберкулёза — 7032 ребёнка,
- против гриппа — 119 849 детей,
- против столбняка — 8964 ребёнка,
- против менингококковой инфекции — 1814 детей,
- против пневмококковой инфекции — 9303 ребёнка.
Роспотребнадзор напомнил, что вакцинация доступна всем бесплатно в поликлиниках по месту жительства.