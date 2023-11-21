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Охранник щекинской больницы украл деньги из тумбочки пациента

Охранник щекинской больницы украл деньги из тумбочки пациента

Ранее 23-летний молодой человек уже был судим. С него взяли подписку о невыезде.

В дежурную часть ОМВД России по Щёкинскому району обратился 62-летний житель д. Кутеповка. Когда он лежал в местной больнице, из его кошелька, находившегося в прикроватной тумбочки, пропали 10 тысяч рублей.

Оперативники быстро установили личность вора – им оказался 23-летний охранник лечебного учреждения. Молодой человек уже был судим и сразу признался в преступлении.

Дознавателем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Фотограф:
сегодня, в 20:17 0
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