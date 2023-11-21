В новом году в Тульской онкоцентре будут делать трансплантацию костного мозга

Фото: Правительство Тульской области

21 ноября в тульском «белом доме» прошли публичные слушания по бюджету региона на 2024 год.

Особый интерес у общественности и депутатов вызвал доклад министра здравоохранения региона Михаила Малишевского. Именно ему больше всего задали вопросов из зала.

По словам Михаила Малишевского, на 2024 год минздрав планирует получить финансирование в размере 18,5 млрд. рублей. Расходы на оплату труда медицинских работников предусмотрены с учетом целевых показателей: для врачей – 93306,90 рублей, для среднего медицинского персонала – 46653,45 рублей, для младшего медицинского персонала – 46653,45 рублей).

На централизованную закупку медикаментов ежегодно будет направлено около 2,0 млрд. рублей. В 2024 году планируется провести капремонты на 9 объектах в 7 госучреждениях здравоохранения в 6 муниципальных образованиях Тульской области. А для привлечения медиков в Тульскую область минздрав приобретет 20 квартир для врачей, компенсирует найм жилья 280 медикам, закупит 45 автомобилей для фельдшеров (за период 2024-2026 гг).

Депутат Михаил Демин поинтересовался у министра, как развивается ортопедия в Тульской области.

– Сейчас новые технологии позволяют развиваться опережающими темпами. Например, ортопедия. В Тульской области успешно проводят протезирование коленных и тазобедренных суставов. Эти операции уже рутина для хирургов. В тоже время протезирование плечевых суставов, операции на стопе крайне редкие. Если мы будем двигаться в этом направлении, Тульская область выйдет вперед, станет лидером среди регионов по этим операциям. Наши ортопеды готовы развиваться. А готово ли министерство?

По словам министра, вопрос очень важный и актуальный. В Тульской областной больнице собралась молодая, перспективная, очень грамотная команда ортопедов. Врачи приехали из Ярославля – благодаря мерам поддержки медиков, которые приняли депутаты Тульской облдумы. И в планах этой команды – развитие всех направлений протезирования.

Галина Алешина, зампред облдумы – Вы сказали, что на базе нового онкоцентра будут выполнять операции по трансплантации костного мозга. Расскажите подробнее.

По словам Михаила Малишевского, совокупный объем областного и федерального софинансирования проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2024 году составит 58,3 млн. рублей. В новом онкоцентре, который в минувший понедельник получил аккредитацию медучреждения, есть отделение по трансплантации костного мозга. Оно полностью оборудовано современными необходимыми аппаратами, в том числе двумя уникальными. Они отбирают клетки костного мозга у пациента, который болеет заболеванием злокачественным заболеванием крови.

Эти клетки замораживают, а у пациента убивают все клетки костного мозга. А дальше осуществляется трансплантация стволовых клеток пациента его же стволовых клеток. Это суть современной стволовой трансплантации. Наши гематологи онкоцентра уже прошли обучение этим операциям. С 1 января мы готовы к трансплантации костного мозга, запланировали 10 таких операций. Стоимость одной превышает один миллион рублей. Трансплантации мозга является радикальным методом, то есть на 100% излечивает пациента от недуга. И крайне востребована в Тульской области.