Туляки смогут оформить удостоверение ветерана боевых действий в военкоматах и фонде «Защитники Отечества»

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

К ветеранам боевых действий приравнены граждане:

принимавшие участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 г.;

заключившие контракт (имевшие иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ в ходе СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 г., а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 г.

Туляки, уволенные с военной службы в запас или в отставку, смогут получить ветеранские удостоверения в военкоматах по месту жительства. Действующим военнослужащим документы будут выдавать в воинских частях.

Для оформления удостоверения понадобится заявление, согласие на обработку персональных данных, две фотографии 3х4, копия паспорта, выписки из приказов, подтверждающих прохождение службы, информация о полученных наградах и ранениях.

Все документы будет рассматривать специальная комиссия областного военкомата, заседания которой проводятся не реже одного раза в месяц. Жители Тульской области, которые заключали контракт с частными военными компаниями, по вопросам оформления удостоверений могут обратиться к представителям ЧВК и в фонд «Защитники Отечества».

С сентября этого года упрощен порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий военнослужащим, получившим ранения, контузии, увечья. Теперь гражданин не должен подавать рапорт или заявление – удостоверение будет выдано в военно-медицинскрй организации.

Ветераны спецоперации и семьи погибших бойцов могут получить помощь в филиале фонда «Защитники Отечества». Координаторы фонда помогут получить медицинскую, психологическую и социальную помощь, лекарства и технические средства реабилитации, санаторно-курортное лечение, окажут содействие в переобучении и трудоустройстве.

Тульский филиал фонда находится по адресу: пр-т Ленина, д. 63, телефон: +7(4872)33-83-57. Адреса районных отделений можно найти здесь. Также в регионе работает горячая линия МФЦ «Мой семейный центр». Её номер – 129.