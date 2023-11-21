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Жители поселка Ханино: «Нашу плотину ремонтировали за 47 млн рублей, а она уже разваливается»
Фото предоставлено жителями, а также из соцсетей главы района Геннадия Сорокина

Жители поселка Ханино: «Нашу плотину ремонтировали за 47 млн рублей, а она уже разваливается»

Ремонт гидротехнического сооружения должны были завершить еще 1 августа. По словам жителей, при ремонте использовали старые трубы.

В редакцию Myslo обратились жители Ханино Суворовского района:

— Просим обратить внимание на проблему в посёлке Ханино. Не до конца отремонтированная плотина в поселке уже проваливается. Земля буквально уходит из-под ног! Школьный автобус, говорят, уже отказывается ездить за детьми в Малиновку, так как дорога проходит через эту плотину. Строители, которые капитально ремонтировали это сооружение, все работы остановили. Бросили и уехали в июле. А вагончики забрали в конце сентября этого года. На ремонт, мы знаем, были выделены огромные деньги. 

Жители прислали в редакцию фотографии:

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Деньги действительно были выделены немалые. Согласно контракту, капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда в поселке Ханино стоил 46 900 300 рублей.

За эти деньги на плотине длиной около 450 м должны восстановить старый водосброс, построить новый автоматический перепуск, поднять насыпь, отсыпать щебнем дорогу, сделать обочины. 

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Соцсети главы района Геннадия Сорокина.

Плотина, когда-то возведенная для нужд чугунолитейного завода, сейчас — единственный путь транспортного сообщения для ханинцев и жителей близлежащих деревень. Ее ремонтируют примерно раз в пять лет, но капитально — впервые за долгие годы.

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Соцсети главы района Геннадия Сорокина.

Контракт на ремонт был подписан в сентябре 2022 года. Согласно открытым данным, закупка была произведена у единственного поставщика. Заказчик — администрация МО Юго-Восточное Суворовского района, исполнитель — ООО «Строительная компания ВВС». Ремонт должен был пройти в два этапа и завершиться 1 августа 2023 года, вместе с благоустройством территории.

Местные жители рассказывают, что почему-то для ремонта плотины строители использовали старые трубы, которые валялись у пруда еще с 90-х годов. Об этом же факте упоминается и в местном паблике «Деловой Суворов».

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Фото жителей Ханино.

— Трубы валялись возле пруда лет тридцать. Сейчас их нет. Покрасили и закопали, — пишут нам жители. — Сейчас территория там выглядит вот так.

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Действительно, трубы, которые лежали в поле у пруда, видны и со спутника:

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Вот они:

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Соцсети Геннадия Сорокина.

По проекту плотину должны были закрыть на время капремонта. Но жители взмолились: ехать в объезд 35 км накладно и долго. После жалобы жителей губернатору плотину решено было не перекрывать, а организовать временный проезд, что и было сделано.

Конец ноября, а официально о завершении ремонта плотины не сообщалось.

 

 

Автор:
сегодня, в 20:52 +1
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