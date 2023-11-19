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Алексей Дюмин поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником

Алексей Дюмин поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником

Глава региона поблагодарил их за мужество, отвагу и самоотверженность.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил военнослужащих ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником.

Алексей Дюмин напомнил, что ракетные войска и артиллерия являются одним из важнейших компонентов Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Сегодня в ходе специальной военной операции вы с честью выполняете поставленные задачи. Поражаете живую силу и технику противника, прикрываете фланги наших войск, вносите огромный вклад в общее дело. Благодарю вас за мужество, отвагу и самоотверженность. Здоровья вам, выдержки и успехов, а вашим семьям — добра, счастья и благополучия!», — говорится в поздравлении губернатора.
 

Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 11:15 +3
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