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В Туле разыскивают злодеев, вовлекающих детей в преступную деятельность

В Туле разыскивают злодеев, вовлекающих детей в преступную деятельность

Работа ведется в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2023».

Второй этап операции стартовал 13 ноября.

Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России - 2023» направлена на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот.

Мероприятия на территории муниципального образования проходят с участием представителей администрации города Тулы, УМВД России по городу Туле и др.

Предусмотрены проверки мест массового пребывания несовершеннолетних, жилого сектора, объектов железнодорожного транспорта, досуговых и торговых учреждений с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в состоянии наркотического опьянения.

Проводится комплекс профилактических антинаркотических акций в образовательных учреждениях, а также спортивные и просветительские мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни.

Завершится второй этап профилактической операции 22 ноября.

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сегодня, в 10:03 +2
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