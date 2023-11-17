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Ребенок ходил ногами по столам в кухне пекарни: владельцам «Хлебного дома» вынесли «предостережение»

Ребенок ходил ногами по столам в кухне пекарни: владельцам «Хлебного дома» вынесли «предостережение»

Такой ответ прислали автору жалобы.

Туляку, который прислал в Роспотребнадзор жалобу на ребенка, игравшего в кухне пекарни «Хлебный дом» в ТРЦ «Макси», пришел ответ ведомства. Согласно ему, в пекарне прошло профилактическое мероприятие, предпринимателю-владельцу заведения вынесли предостережение.

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— Я считаю, что это натуральная отписка, — говорит Дмитрий. — Погрозили пальцем ребенку? Очень странная реакция!

По словам мужчины, он намерен подать жалобу в генпрокуратуру. 

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Напомним, вечером 11 ноября в ТРЦ «Макси» туляк заснял неприятный инцидент в пекарне «Хлебный дом». Ребенок работников пекарни, после того, как резвился и валялся на полу торгового центра, зашел в кухню и стал играть прямо на столах. 

— Он ползал и ходил ногами по столам, трогал электроприборы. Я сделал ему замечание, на что вышел мужчина, который сказал, что, мол, «ребенку всего 4 года, все нормально; иди отсюда…» А повара продолжали как ни в чем не бывало работать, делать хлеб!

сегодня, в 18:00 +1
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