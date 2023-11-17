Федеральные эксперты высоко оценили медицинскую помощь беременным в Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области

13-16 ноября проходил плановый визит в наш регион специалистов НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России. Они посетили ведущие медучреждения региона по профилям акушерства и гинекологии, неонатологии: перинатальный центр, областную больницу, Тульскую городскую больницу скорой медицинской помощи, Новомосковскую больницу.

Итоги визита подвели на совещании с участием заместителя председателя правительства Тульской области Дмитрия Маркова. Федеральные эксперты дали тульским медикам рекомендации по организации лечебного процесса, назначению лекарственных препаратов, алгоритму ведения тяжелых пациенток.

— В новом корпусе перинатального центра есть все для оказания медицинской помощи беременным с патологиями. Оснащение, квалифицированный медперсонал, соблюдение клинических рекомендаций позволяют сохранять здоровье женщин и малышей, — отметила заместитель главного врача НМИЦ по анестезиологии-реаниматологии для беременных Елена Гусева.

Специалисты отметили положительный опыт региона по сопровождению всех женских консультаций областными специалистами, правильную маршрутизацию пациенток.

Сообщается, что благодаря современным информационным решениям они оперативно отслеживают качество ведения беременных с патологиями в любом населенном пункте региона и своевременно принимают решение об изменении тактики лечения, в том числе — с учетом рекомендаций федеральных центров. Тульская область — в числе лидеров по внедрению расширенного неонатального скрининга новорожденных. Это обследование позволяет уже в первые дни жизни выявить у малышей редкие заболевания и своевременно назначить лечение.

Напомним, новый корпус перинатального центра был построен в 2022 году по инициативе губернатора Алексея Дюмина. За полтора года здесь родилось более 7600 малышей.

Дмитрий Марков поблагодарил гостей за методическую помощь и отметил, что все рекомендации экспертов по улучшению качества оказания помощи беременным будут внедрены в работу профильных специалистов.