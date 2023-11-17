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На прошлой неделе в Тульской области зарегистрировали 368 случаев пневмонии
Фото из архива Myslo

На прошлой неделе в Тульской области зарегистрировали 368 случаев пневмонии

По состоянию на 8 ноября данный диагноз поставили 174 тулякам.

В период с 6 по 12 ноября в регионе зарегистрировали 368 случаев внебольничных пневмоний. Такую статистику дал минздрав на запрос Myslo.

Напомним, ранее мы писали о том, что в регионе выросла заболеваемость пневмонией. Так, по состоянию на 8 ноября в регионе зарегистрировано 174 случая внебольничной пневмонии.

На прошлой неделе коронавирусную пневмонию обнаружили у 15 туляков. Заболевание может вызывать бактерия пневмококка.

 

Чтобы обезопасить себя, можно привиться от гриппа и пневмококковой инфекции. Как отмечают в минздраве, обе прививки можно сделать одновременно:

— Прививку от гриппа может сделать любой желающий в поликлинике по месту жительства. Записаться можно в регистратуре, на портале Госуслуг и сайте «Доктор71». Вакцинироваться без записи можно в ТЦ «Гостиный двор» (ежедневно с 14.00 до 19.00), МФЦ «Мои документы» на ул. Демонстрации, 26-б (ежедневно с 11.00 до 19.00). Перед прививкой пациента осмотрит врач или фельдшер.

Привиться от пневмококка можно и взрослым, и детям в рамках регионального календаря профилактических прививок. Первая прививка делается ребенку в два месяца, далее в 4,5 месяца, ревакцинация — раз в 15 месяцев.

— Профилактические прививки против пневмококковой инфекции проводятся как в государственных учреждениях здравоохранения Тульской области, так и в частных медицинских организациях, — рассказали в ведомстве.

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Автор:
сегодня, в 09:49 0
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