В Тульской области заключили соглашение о минимальной зарплате с 1 января

Работодатели могут отказаться или присоединиться к соглашению.

Правительство Тульской области, Тульский областной Союз работодателей и Тульская Федерация профсоюзов заключили Региональное соглашение о минимальной заработной плате в нашем регионе. Документ был подписан 10 октября 2023 года.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, соглашение устанавливает с 1 января 2024 года на территории Тульской области минимальную заработную плату:

для работников государственных и муниципальных учреждений (организаций) Тульской области на уровне федерального минимального размера оплаты труда в размере 19 242 рублей в месяц;

для работников внебюджетного сектора экономики — в размере 20 650 рублей в месяц.

Уточняется, что размер минимальной зарплаты не является ограничением. Работодатель может установить и более высокую минимальную гарантию по оплате труда. При этом он может может отказаться или присоединиться к соглашению.

При отказе работодателю нужно в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования Регионального соглашения направить в департамент труда и занятости населения министерства труда и социальной защиты Тульской области (300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 34, каб. 302, e-mail: [email protected], тел. для справок (4872) 24-52-62) мотивированный письменный отказ от присоединения.

Если в указанные сроки отказ от присоединения не будет представлен работодателем, то соглашение считается распространенным со дня официального опубликования и подлежит обязательному исполнению.