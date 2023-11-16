У тульской Госавтоинспекции изменились контактные телефоны

Региональная Госавтоинспекция сообщила об изменении контактных номеров телефонов дежурной части и сотрудников группы по исполнению административного законодательства (ИАЗ) ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Туле.
Теперь по вопросам, относящимся к компетенции тульского областного батальона дорожно-патрульной службы, вы можете обращаться по телефонам:
- дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: +7 (8472) 32-95-40 или +7 (847-23) 2-95-42;
- по вопросам ДТП: +7 (8472) 36-39-13 или +7 (847-23) 6-12-01;
- по вопросам ИАЗ: +7 (8472) 32-95-74 или +7 (847-23) 2-95-45;
- факс: +7 (84722) 3-95-33.