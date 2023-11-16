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У тульской Госавтоинспекции изменились контактные телефоны

У тульской Госавтоинспекции изменились контактные телефоны

По всем вопросам теперь нужно звонить на новые номера.

Региональная Госавтоинспекция сообщила об изменении контактных номеров телефонов дежурной части и сотрудников группы по исполнению административного законодательства (ИАЗ) ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Туле.

Теперь по вопросам, относящимся к компетенции тульского областного батальона дорожно-патрульной службы, вы можете обращаться по телефонам:

  • дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: +7 (8472) 32-95-40 или +7 (847-23) 2-95-42;
  • по вопросам ДТП: +7 (8472) 36-39-13 или +7 (847-23) 6-12-01;
  • по вопросам ИАЗ: +7 (8472) 32-95-74 или +7 (847-23) 2-95-45;
  • факс: +7 (84722) 3-95-33.
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
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сегодня, в 11:42 +1
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