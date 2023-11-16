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В Туле отметили День самбо
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Туле отметили День самбо

Спортивный праздник проходит в спортшколе «Юность».

16 ноября в Туле на базе спортивной школы олимпийского резерва «Юность» проходят соревнования, приуроченные ко Дню самбо. Гостей и участников мероприятия приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

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— Поздравляю всех присутствующих с праздником. При поддержке губернатора Алексея Дюмина самбо в нашем регионе успешно развивается, о чем свидетельствуют победы тульских спортсменов на соревнованиях самого высокого уровня! — сказал Дмитрий Яковлев.

В соревнованиях принимают участие 120 самбистов из муниципалитетов Тульской области.

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Отметим, что самбо — популярный вид спорта в нашем регионе. Им занимаются более 2000 человек в 11 муниципальных образованиях. 

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