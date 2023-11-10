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В Туле за антисанитарию суд на два месяца закрыл кафе «Чайхона Plove»

В Туле за антисанитарию суд на два месяца закрыл кафе «Чайхона Plove»

За это время владельцы обязаны устранить все нарушения.

Зареченский районный суд Тулы на 60 суток приостановил деятельность двух узбекских кафе, расположенных на ул. Октябрьской. Это «Чайхона Plove» и «Дастархан». Причина — нарушение санитарно-эпидемиологических требований.
 
2 ноября в заведения с проверкой пришли сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области. Выяснилось, что там не соблюдается дезинфицирующий режим, используются продуты без соответствующей маркировки, условия хранения пищевой продукции не соответствуют требованиям для приготовления пищи, не созданы условия для личной гигиены, персонал работает без личных медицинских книжек, санитарной одежды или униформы.

Постановлениями суда деятельность двух кафе приостановили на 60 суток. Владельцы могут обжаловать решения.

Напомним, также эти заведения стали объектами для проверок правоохранителей. В кафе нагрянули силовики и выявили нарушения в сфере миграционного законодательства. 

сегодня, в 14:12 +2
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