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В Заречье силовики нагрянули с проверкой в два узбекских кафе
Фото из Telegram-канала "Тула.Экстремизм".

В Заречье силовики нагрянули с проверкой в два узбекских кафе

Выявлено пять нелегалов.

Сотрудники правоохранительных органов нагрянули с проверкой в два кафе, расположенных в Зареченском районе Тулы. Проверяли не только законность предпринимательской деятельности, но и возможные нарушения в сфере миграционного законодательства, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований пожарной безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула.Экстремизм».

Выявлено пять нелегальных иностранцев, на них составили протоколы по ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ), а также по ч.3 ст. 18.15 КоАП РФ (неуведомление о заключении/расторжении трудового договора с иностранным гражданином).

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Деятельность указанных заведений общепита может быть приостановлена. Сообщается также, что МЧС и Роспотребнадзор выявили множественные нарушения. 

вчера, в 15:59 +7
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