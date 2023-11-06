В Заречье силовики нагрянули с проверкой в два узбекских кафе

Фото из Telegram-канала "Тула.Экстремизм".

Сотрудники правоохранительных органов нагрянули с проверкой в два кафе, расположенных в Зареченском районе Тулы. Проверяли не только законность предпринимательской деятельности, но и возможные нарушения в сфере миграционного законодательства, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований пожарной безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула.Экстремизм».

Выявлено пять нелегальных иностранцев, на них составили протоколы по ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ), а также по ч.3 ст. 18.15 КоАП РФ (неуведомление о заключении/расторжении трудового договора с иностранным гражданином).

Деятельность указанных заведений общепита может быть приостановлена. Сообщается также, что МЧС и Роспотребнадзор выявили множественные нарушения.