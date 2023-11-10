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В Туле росгвардейцы нашли сбежавшую из социально-реабилитационного центра 15-летнюю девушку
Фото из архива Myslo

В Туле росгвардейцы нашли сбежавшую из социально-реабилитационного центра 15-летнюю девушку

Ее вернули в учреждение.

Находившемуся на маршруте патрулирования экипажу вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что 15-летняя тулячка не вернулась вовремя в социально-реабилитационный центр. 

Получив приметы несовершеннолетней, росгвардейцы приступили к поискам. На улице Комсомольской они увидели двух девочек, одна из которых подходила под описание потерявшегося подростка. 

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области, благодаря оперативным и слаженным действиям правоохранителей воспитанница найдена и передана в центр.

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