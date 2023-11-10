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На пожаре в Узловском районе погибла 85-летняя женщина
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

На пожаре в Узловском районе погибла 85-летняя женщина

По факту происшествия Следственный комитет региона начал проверку.

10 ноября в 6.47 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном в поселке Брусянском Узловского района.

Почти час понадобился пожарным, чтобы ликвидировать открытое пламя. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

На пожаре погибла 85-летняя женщина.

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По факту происшествия Следственный комитет РФ по Тульской области проводит доследственную проверку.

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Причина возгорания устанавливается. Следователем будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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