На пожаре в Узловском районе погибла 85-летняя женщина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

10 ноября в 6.47 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном в поселке Брусянском Узловского района.

Почти час понадобился пожарным, чтобы ликвидировать открытое пламя. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

На пожаре погибла 85-летняя женщина.

По факту происшествия Следственный комитет РФ по Тульской области проводит доследственную проверку.

Причина возгорания устанавливается. Следователем будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.