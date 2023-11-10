Туляки сообщили о сильном грохоте в небе

Житель деревни Коптево сообщил в редакцию Myslo о том, что вскоре после полудня в небе дважды был слышен сильный грохот. На записях камер видеонаблюдения слышно, первый звук раздался в 12:11, а второй — примерно через 10 минут.

Отметим, что звук достаточно специфический, можно сказать, «тройной». Обычно такой издает летящий на сверхзвуковой скорости самолет.

Напомним, как сообщило Министерство обороны РФ, в течение ночи 10 ноября были пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Республики Крым. Еще один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области».