В Туле прошло торжественное мероприятие в честь Дня сотрудников ОВД

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Заместитель губернатора вручил отличившимся сотрудникам полиции государственные и региональные награды, а также поблагодарил всех сотрудников органов внутренних дел за честное исполнение своего долга, мужество и высокий профессионализм:

«Вы уверенно стоите на страже закона и правопорядка, надежно защищаете права наших граждан, ведете непримиримую борьбу с криминалом, наркоторговлей, коррупцией.

Наряду с другими силовыми структурами с честью выполняете важнейшие служебно-боевые задачи в ходе специальной военной операции. Все это требует от вас мужества, выдержки, самообладания, смелости и решительности.

В числе ваших ключевых задач – пресечение любых проявлений ксенофобии и национализма, религиозного экстремизма, борьба с нарушением миграционного законодательства и преступлениями в сфере информационных технологий, профилактика подростковой преступности. Уверен, что вы справитесь с поставленными задачами.

В этот день особые слова благодарности адресованы ветеранам, для которых служба стала делом всей жизни. Важно, что вы и сегодня делитесь с молодыми коллегами своими мудростью и опытом».

Коллег и подчинённых также поздравил начальник УМВД России по Тульской области полковник Андрей Даценко. Он поблагодарил руководство региона за внимание и поддержку, которые оказываются органам внутренних дел.