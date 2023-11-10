В Алексине суд арестовал водителя, оторвавшего заправочный пистолет на АЗС

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Мировой судья судебного участка № 1 Алексинского судебного района Тульской области рассмотрел административное дело в отношении местного жителя, который обвинялся в умышленном оставлении места ДТП.

Установлено, что 31 октября, в 22.30, мужчина приехал на своей «Ладе Ларгус» на заправку в д. Кудашевка. Залив бензин в бак, он не вытащил вставленный в горловину заправочный пистолет и на ходу вырвал его из колонки.

После этого нарушитель спокойно уехал. На суде водитель признал свою вину. Ему назначили девять суток административного ареста. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.