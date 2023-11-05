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Детская и музыкальная зоны, площадка для выгула собак: в Новомосковске открыли сквер «Береста»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Детская и музыкальная зоны, площадка для выгула собак: в Новомосковске открыли сквер «Береста»

4 ноября, в День народного единства, состоялось торжественное открытие нового общественного пространства.

Для жителей был организован праздник с русским чаепитием и тематическими зонами. Так, проект «Тульское долголетие» собрал представителей старшего поколения для совместной зарядки.
 
Юные жители Новомосковска объединились в новой детской зоне, аниматоры провели с ребятами интерактивные занятия. А показательные выступления домашних питомцев на благоустроенной площадке для выгула собак вызвали интерес жителей всех возрастов.
 
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Также участники праздника высадили березы и приняли участие во флешмобе.
 
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Общая площадь благоустройства на территории Березовой рощи превышает 6,4 га. Стоимость работ -  почти 129 млн руб. Они начались в апреле этого года.
Основная идея проекта «Береста» – единство города и природы.
С 1930 года местные жители заботились о сохранении Березовой рощи. Поэтому в основу проекта легла концепция трансформации зеленого массива в яркое и спокойное городское пространство с сохранением деревьев. Сквер разделен на зону у башни, музыкальную зону, детскую зону и площадку для выгула собак.
 
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Министр жилищно-коммунального хозяйства Олег Дючков напомнил, что при поддержке Губернатора Алексея Дюмина Тульская область ежегодно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 

- С 2018 года в конкурсе победили 16 городов нашей области. В этом году реализуется четыре проекта: в Киреевске, Белеве, Ясногорске и Новомосковске. Конкурс позволяет создавать новые точки притяжения в городах региона, - отметил Олег Дючков.
 
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Глава города Новомосковска Руслан Бутов поздравил жителей с открытием нового городского пространства.

- Сегодня на праздник пришли почти 10 тысяч новомосковцев. Позитивные  отзывы жителей об обновленной Березовой роще  - самая главная оценка работы большой команды, которая реализовала проект «Береста», - сказал Руслан Бутов. 

Он добавил, что развитие города будет продолжаться: в планах - новые проекты и общественные пространства.
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Автор:
сегодня, в 16:20 0
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Новомосковск

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