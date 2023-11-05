Детская и музыкальная зоны, площадка для выгула собак: в Новомосковске открыли сквер «Береста»

Для жителей был организован праздник с русским чаепитием и тематическими зонами. Так, проект « Тульское долголетие » собрал представителей старшего поколения для совместной зарядки.

Юные жители Новомосковска объединились в новой детской зоне, аниматоры провели с ребятами интерактивные занятия. А показательные выступления домашних питомцев на благоустроенной площадке для выгула собак вызвали интерес жителей всех возрастов.





Также участники праздника высадили березы и приняли участие во флешмобе.







Общая площадь благоустройства на территории Березовой рощи превышает 6,4 га. Стоимость работ - почти 129 млн руб. Они начались в апреле этого года.

Основная идея проекта «Береста» – единство города и природы.

С 1930 года местные жители заботились о сохранении Березовой рощи. Поэтому в основу проекта легла концепция трансформации зеленого массива в яркое и спокойное городское пространство с сохранением деревьев. Сквер разделен на зону у башни, музыкальную зону, детскую зону и площадку для выгула собак.





Министр жилищно-коммунального хозяйства Олег Дючков напомнил, что при поддержке Губернатора Алексея Дюмина Тульская область ежегодно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Министр жилищно-коммунального хозяйства Олег Дючков



- С 2018 года в конкурсе победили 16 городов нашей области. В этом году реализуется четыре проекта: в Киреевске, Белеве, Ясногорске и Новомосковске. Конкурс позволяет создавать новые точки притяжения в городах региона , - отметил Олег Дючков.

Глава города Новомосковска Руслан Бутов поздравил жителей с открытием нового городского пространства.



- Сегодня на праздник пришли почти 10 тысяч новомосковцев. Позитивные отзывы жителей об обновленной Березовой роще - самая главная оценка работы большой команды, которая реализовала проект «Береста », - сказал Руслан Бутов.