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Туляки могут пройти Большой этнографический диктант

Туляки могут пройти Большой этнографический диктант

Международная просветительская акция продлится по 8 ноября.

Большой этнографический диктант состоится в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru.

Чтобы принять участие, необходимо: 
1. Зайти на сайт до 8 ноября; 
2. Нажать на кнопку «Пройти диктант»;
3. Заполнить контактные данные;
4. Ответить на 30 вопросов;
5. Скачать сертификат участника #БЭД2023 #ЭтноДиктант #ФАДНРоссии. 

Задания Диктанта оформлены в виде теста. Он состоит из 30 вопросов. Время прохождения диктанта – 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.   

Акция знакомит с богатой культурой народов, проживающих на территории России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.   

Участниками Акции ежегодно становятся миллионы жителей России и зарубежных стран независимо от возраста, образования, вероисповедания и гражданства.   

Более подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте www.miretno.ru  и в официальной группе ВКонтакте – https://clck.ru/RmfHV   «Народов много – страна одна!».

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