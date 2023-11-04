Туляки могут пройти Большой этнографический диктант

Большой этнографический диктант состоится в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru.

Чтобы принять участие, необходимо:

1. Зайти на сайт до 8 ноября;

2. Нажать на кнопку «Пройти диктант»;

3. Заполнить контактные данные;

4. Ответить на 30 вопросов;

5. Скачать сертификат участника #БЭД2023 #ЭтноДиктант #ФАДНРоссии.

Задания Диктанта оформлены в виде теста. Он состоит из 30 вопросов. Время прохождения диктанта – 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Акция знакомит с богатой культурой народов, проживающих на территории России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.

Участниками Акции ежегодно становятся миллионы жителей России и зарубежных стран независимо от возраста, образования, вероисповедания и гражданства.

Более подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте www.miretno.ru и в официальной группе ВКонтакте – https://clck.ru/RmfHV «Народов много – страна одна!».