В Туле открылась книжная выставка-ярмарка «Тула православная»

Выставка проходит в атриуме Тульского кремля и продлится до 10 ноября. В выставке принимают участие крупнейшие православные издательства.

Участников и гостей выставки от имени Губернатора Алексея Дюмина приветствовала заместитель председателя Правительства Тульской области Ольга Гремякова. Она поздравила собравшихся с наступающим Днем народного единства.

«Выставка «Тула православная» стала большим событием в культурной и православной жизни нашего региона. Православная книга – неотъемлемая часть культуры России, источник духовной силы и единства нашего многонационального государства», – сказала Ольга Гремякова.

Она поблагодарила митрополита Тульского и Ефремовского Алексия и епархию за совместную работу по духовно-нравственному воспитанию молодежи, укреплению семейных ценностей и хранению традиций.

На церемонии открытия наградили победителей и призеров ХIII Всероссийского конкурса «Тула православная» и епархиального конкурса «Православная книга своими руками».

Для гостей выставки выступили образцовый детский хоровой коллектив «Радонеж» и женский хор Московского педагогического государственного университета.

В рамках выставки-ярмарки пройдут творческие встречи, конференции, презентации книг православных писателей, тульских авторов и издательств.