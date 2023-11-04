Выставка проходит в атриуме Тульского кремля и продлится до 10 ноября. В выставке принимают участие крупнейшие православные издательства.
В Туле открылась книжная выставка-ярмарка «Тула православная»
3 ноября ко Дню народного единства стартовала ХIII ежегодная региональная книжная выставка-ярмарка «Тула православная».
Участников и гостей выставки от имени Губернатора Алексея Дюмина приветствовала заместитель председателя Правительства Тульской области Ольга Гремякова. Она поздравила собравшихся с наступающим Днем народного единства.
«Выставка «Тула православная» стала большим событием в культурной и православной жизни нашего региона. Православная книга – неотъемлемая часть культуры России, источник духовной силы и единства нашего многонационального государства», – сказала Ольга Гремякова.
Она поблагодарила митрополита Тульского и Ефремовского Алексия и епархию за совместную работу по духовно-нравственному воспитанию молодежи, укреплению семейных ценностей и хранению традиций.
На церемонии открытия наградили победителей и призеров ХIII Всероссийского конкурса «Тула православная» и епархиального конкурса «Православная книга своими руками».
Для гостей выставки выступили образцовый детский хоровой коллектив «Радонеж» и женский хор Московского педагогического государственного университета.
В рамках выставки-ярмарки пройдут творческие встречи, конференции, презентации книг православных писателей, тульских авторов и издательств.
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