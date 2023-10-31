Как будет работать Почта России на ноябрьских праздниках

Фото из архива Myslo.

4 ноября станет выходным для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.

3 ноября отделения будут работать на час меньше, а 5 и 6 ноября продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме.

В выходной день почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания.

Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте почты.