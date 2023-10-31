Фоторепортаж с места пожара на Красноармейском проспекте, где сгорел человек

По данным регионального МЧС, в результате пожара в доме № 50 по Красноармейскому проспекту в Туле погиб мужчина и эвакуированы шесть человек. Личность погибшего устанавливается.

Сообщение о происшествии поступило в 13.50. На месте работали шесть пожарных расчетов и две автолестницы. На данный момент предполагается, что причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

В настоящее время на месте работают следователи регионального Следственного комитета.

Напомним, мужчина пытался спастись через окно квартиры на четвертом этаже. Его тело так и осталось висеть на раме.