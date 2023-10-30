Среди туляков заметили высокий спрос на хоррор-романы

Фото Алексея Пирязева

Самой читаемой книгой остается «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Жители Тульской области чаще других россиян интересуются литературой в жанрах «мистика» и «ужасы». Такую статистику приводит ТАСС, ссылаясь на исследование сервиса цифровых книг «Литрес».

– В региональном топе лидируют Орловская область (4,46%), Чукотский автономный округ (4,08%) и Мурманская область (3,61%). В топ-5 также вошли Смоленская и Пензенская области. Следом идут Липецкая, Ивановская, Владимирская, Тульская и Саратовская области.

Меньше всего мистическая литература пользуется спросом в четырех регионах Северо-Кавказского округа: Республике Ингушетия, Чеченской Республике, Карачаево-Черкесской Республике и Республике Северная Осетия-Алания. Мало читают хорроры и в Республике Тыва.

Среди популярных произведений в жанрах «мистика» и «ужасы» по количеству проданных экземпляров – роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». На втором месте – «Хранительница болот» Натальи Тимошенко, на третьем – «Тринадцатая запись» Лены Обуховой. В пятерку вошли финальный роман цикла «Игры со смертью» Натальи Тимошенко и «Лисьи броды» Анны Старобинец.

Остальные места в топа «Литрес» разделили разные версии озвучки «Мастера и Маргариты», «Санаторий "Седьмое небо"» Полины Луговцовой, две книги Лены Обуховой из серии «Академии Содружества».

А какие мистические романы любите вы, дорогие Mysloвчане?