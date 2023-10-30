Очереди в «Тулагоргазе»: можно ли записаться предварительно и как оформить договор удаленно

С 31 октября «Тулагоргаз» открыл предварительную запись в Единый центр предоставления услуг на перезаключение договоров.

Записаться на прием жители Тулы могут по телефонам: (4872) 25-36-57, доб. 1444, 1730 и (4872) 33-70-04, доб. 1444, 1730.

Каждый вторник и каждую среду месяца прием клиентов осуществляется с 8.30 до 20.00, каждую третью субботу месяца — с 8.30 до 16.00. Единый центр предоставления услуг работает без перерыва на обед.

Перезаключить договор можно также удаленно, используя электронную форму на сайте АО «Тулагоргаз». В течение 14 дней специалист Единого центра предоставления услуг АО «Тулагоргаз» подготовит договор, свяжется с потребителем и пригласит его для подписания договора в офис компании. Очередь в это окно будет минимальной.

Также ранее в «Тулагоргаз» рассказывали, что договор можно перезаключить через Госуслуги при помощи электронного сервиса «Госключ». Однако туляки сообщили нам, что сделать это у них не получилось.

Как стало известно Myslo, воспользоваться «Госключом» пока действительно не получится: обратная пересылка документов через Госулуги предполагает сохранность персональных данных.

Для этого нужен защищенный канал передачи информации. Сейчас над решением этого вопроса работают специалисты. Когда такая возможность появится, конкретного ответа нет.