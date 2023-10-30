Очереди в «Тулагоргазе»: можно ли записаться предварительно и как оформить договор удаленно

С 31 октября «Тулагоргаз» открыл предварительную запись в Единый центр предоставления услуг на перезаключение договоров.
Записаться на прием жители Тулы могут по телефонам: (4872) 25-36-57, доб. 1444, 1730 и (4872) 33-70-04, доб. 1444, 1730.
Каждый вторник и каждую среду месяца прием клиентов осуществляется с 8.30 до 20.00, каждую третью субботу месяца — с 8.30 до 16.00. Единый центр предоставления услуг работает без перерыва на обед.
Перезаключить договор можно также удаленно, используя электронную форму на сайте АО «Тулагоргаз». В течение 14 дней специалист Единого центра предоставления услуг АО «Тулагоргаз» подготовит договор, свяжется с потребителем и пригласит его для подписания договора в офис компании. Очередь в это окно будет минимальной.
Также ранее в «Тулагоргаз» рассказывали, что договор можно перезаключить через Госуслуги при помощи электронного сервиса «Госключ». Однако туляки сообщили нам, что сделать это у них не получилось.
Как стало известно Myslo, воспользоваться «Госключом» пока действительно не получится: обратная пересылка документов через Госулуги предполагает сохранность персональных данных.
Для этого нужен защищенный канал передачи информации. Сейчас над решением этого вопроса работают специалисты. Когда такая возможность появится, конкретного ответа нет.
Напомним, ранее жители Тулы пожаловались на гигантские очереди в «Тулагоргаз» для переоформления договора на обслуживание газового оборудования.
Поправки в Федеральный закон «О газоснабжении в РФ», Жилищный кодекс РФ и Правила пользования газом № 410 вступили в силу 1 сентября 2023 года. В связи с этим тулякам необходимо до 31 декабря 2023 года перезаключить договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) с АО «Тулагоргаз» по новой типовой форме, утвержденной Минстроем России. Подробнее здесь.