Карты, деньги, бешеные цены на такси: последствия снегопада в Туле

Первый снег принес тулякам не только радость приближающихся новогодних праздников, но и повышенные цены на такси.
Так, проехать одну остановку будет стоить 505 рублей.
Впрочем, никто и не будет ехать одну остановку на такси, посмотрим сколько стоит доехать с конца проспекта Ленина до центра.
Жителям спальных районов придется заплатить больше 1 тыс. рублей, чтобы с комфортом добраться домой.
«Высокая цена, обычно в это время ниже», — пишут в приложении Яндекс Такси.
Очевидным результатом снегопада стали «красные дороги» на карте города.
Пишите в комментариях, сколько в непогоду стоит такси от вашей работы до дома?
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