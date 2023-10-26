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Карты, деньги, бешеные цены на такси: последствия снегопада в Туле

Карты, деньги, бешеные цены на такси: последствия снегопада в Туле

Ценник за поездку по городу сейчас стартует от 500 рублей.

Первый снег принес тулякам не только радость приближающихся новогодних праздников, но и повышенные цены на такси.

Так, проехать одну остановку будет стоить 505 рублей.

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Впрочем, никто и не будет ехать одну остановку на такси, посмотрим сколько стоит доехать с конца проспекта Ленина до центра.

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Жителям спальных районов придется заплатить больше 1 тыс. рублей, чтобы с комфортом добраться домой.

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«Высокая цена, обычно в это время ниже», — пишут в приложении Яндекс Такси.

Очевидным результатом снегопада стали «красные дороги» на карте города.

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Пишите в комментариях, сколько в непогоду стоит такси от вашей работы до дома? 

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Автор:
Фотограф:
вчера, в 17:49 +4
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