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В Туле завершился Всероссийский фестиваль «Ну-ка, наука!»
Фото: пресс-служба ТГПУ им. Л.Н. Толстого

В Туле завершился Всероссийский фестиваль «Ну-ка, наука!»

21 октября прошли завершающие мероприятия основной программы.

Фестиваль «Ну-ка, наука!» — главное научно-популярное событие этой осени. Завершающий день прошел на площадке творческого индустриального кластера «Октава».

В день закрытия фестиваля участники посетили открытый лекторий «Лаборатория знаний». Спикерами лектория выступили ученые Университета Льва Толстого, МГУ им. М. В. Ломоносова и Российской академии наук. Зрители заслушали выступления о филологии, биологии, астрономии и генетике.

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Выступления ученых прошли в рамках «Звездного лектория» от именитых исследователей. Перед туляками и гостями города выступили российский палеоантрополог, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Станислав Дробышевский и пищевой химик и технолог, автор книги «Страшная химия: Еда с Е-шками» Ольга Косникова.

На закрытии фестиваля награды получили талантливые авторы научных статей и фотографы, которые представили свои работы в ходе заочного Всероссийского конкурса «Наука и искусство».

Кульминация фестиваля науки — увлекательный полуторачасовой поединок немолодых ученых на сцене кластера «Октава». Уже известный многим формат научного состязания в этот раз отличился одной особенностью — перед слушателями выступили не начинающие исследователи, а опытные ученые. 

Свои выступления подготовили Сергей Ярцев, доктор исторических наук, доцент кафедры истории и археологии Университета Льва Толстого, Татьяна Рыбкина, кандидат искусствоведения, министр культуры Тульской области, Виктор Нехаев, доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Тульской области, и Георгий Песцов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий микробиологической лабораторией Центра технологического превосходства «Передовые химические и биотехнологии». 

Победитель состязания был по традиции определен по зрительским овациям. Главный приз поединка достался Георгию Песцову, который рассказал о расширении границ в биотехнологии.

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Автор:
сегодня, в 11:05 +1
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