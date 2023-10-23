  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Гидрометцентр спрогнозировал неустойчивый и морозный ноябрь - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Гидрометцентр спрогнозировал неустойчивый и морозный ноябрь
Фото Алексея Пирязева.

Гидрометцентр спрогнозировал неустойчивый и морозный ноябрь

Жителей ждут резкие провалы в холод.

На большей части европейской территории температура воздуха в ноябре окажется в пределах климатической нормы. Об этом пишет «Российская газета».

— В средней полосе именно в ноябре начинается климатическая зима — переход температуры через ноль к отрицательным значениям, — уточнила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, на широте Москвы это происходит примерно в середине ноября — 13-14-го числа.

В Москве, как и в Центральной России, температура в ноябре прогнозируется в пределах нормы. По ночам — -1…-6 градусов, днем — -3…+2 градуса.

При похолоданиях температура ночью может понижаться до -15 градусов, а днем — не подниматься выше
-10 градусов.

Осадки прогнозируются в пределах нормы, меньше, чем в октябре. При похолоданиях пойдет снег.

Предстоящая зима будет не холодной, но с постоянными перепадами температуры.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Фотограф:
сегодня, в 11:00 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
погода в ноябреГидрометцентр

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле завершился Всероссийский фестиваль «Ну-ка, наука!»
В Туле завершился Всероссийский фестиваль «Ну-ка, наука!»
ГК «Автокласс» и «Арсенал» подписали партнерское соглашение
ГК «Автокласс» и «Арсенал» подписали партнерское соглашение
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.