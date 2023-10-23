Гидрометцентр спрогнозировал неустойчивый и морозный ноябрь

Фото Алексея Пирязева.

На большей части европейской территории температура воздуха в ноябре окажется в пределах климатической нормы. Об этом пишет «Российская газета».

— В средней полосе именно в ноябре начинается климатическая зима — переход температуры через ноль к отрицательным значениям, — уточнила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, на широте Москвы это происходит примерно в середине ноября — 13-14-го числа.

В Москве, как и в Центральной России, температура в ноябре прогнозируется в пределах нормы. По ночам — -1…-6 градусов, днем — -3…+2 градуса.

При похолоданиях температура ночью может понижаться до -15 градусов, а днем — не подниматься выше

-10 градусов.

Осадки прогнозируются в пределах нормы, меньше, чем в октябре. При похолоданиях пойдет снег.

Предстоящая зима будет не холодной, но с постоянными перепадами температуры.