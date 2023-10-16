Щекинцы почти сутки мерзли в квартирах: в ситуации будет разбираться прокуратура

Фото Артёма Жильцова

На оперативном совещании губернатор отметил, что главы администраций должны были завершить все работы по замене сетей и подготовке котельных к подаче тепла до 20 сентября. Первыми во все соцобъекты и дома жителей тепло дали в Тепло-Огаревском и Чернском районах, а также в пос. Славный.

До 22 октября ресурсоснабжающие и управляющие организации должны завершить регулировку внутренних систем теплоснабжения. Работают горячие линии по вопросам отопления, телефоны можно найти на сайте министерства ЖКХ.

Губернатор отметил недостаточный уровень подготовки к отопительному сезону в Щекинском районе. Подробнее мы писали об этом здесь. Губернатор попросил прокурора Тульской области Александра Грицаенко дать оценку действиям должностных лиц при ликвидации ситуаций, связанных с остановкой подачи тепла.

Алексей Дюмин подчеркнул, что аварийные ситуации на сетях и объектах теплоснабжения должны устраняться в течение шести часов. Министру ЖКХ Олегу Дючкову предстоит проверить наличие аварийных бригад в муниципалитетах и организовать взаимодействие между районами для оперативного устранения аварий.