  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Щекинцы почти сутки мерзли в квартирах: в ситуации будет разбираться прокуратура - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Щекинцы почти сутки мерзли в квартирах: в ситуации будет разбираться прокуратура
Фото Артёма Жильцова

Щекинцы почти сутки мерзли в квартирах: в ситуации будет разбираться прокуратура

Алексей Дюмин попросил прокурора области Александра Грицаенко дать оценку действиям ответственных должностных лиц.

На оперативном совещании губернатор отметил, что главы администраций  должны были завершить все работы по замене сетей и подготовке котельных к подаче тепла до 20 сентября. Первыми во все соцобъекты и дома жителей тепло дали в Тепло-Огаревском и Чернском районах, а также в пос. Славный.

До 22 октября ресурсоснабжающие и управляющие организации должны завершить регулировку внутренних систем теплоснабжения. Работают горячие линии по вопросам отопления, телефоны можно найти на сайте министерства ЖКХ.   

Губернатор отметил недостаточный уровень подготовки к отопительному сезону в Щекинском районе. Подробнее мы писали об этом здесь. Губернатор попросил прокурора Тульской области Александра Грицаенко дать оценку действиям должностных лиц при ликвидации ситуаций, связанных с остановкой подачи тепла.

Алексей Дюмин подчеркнул, что аварийные ситуации на сетях и объектах теплоснабжения должны устраняться в течение шести часов. Министру ЖКХ Олегу Дючкову предстоит проверить наличие аварийных бригад в муниципалитетах и организовать взаимодействие между районами для оперативного устранения аварий.

С начала отопительного сезона от жителей региона поступило 4387 сообщений.

сегодня, в 19:30 +1
Другие статьи по темам
Событие
оперативное совещание у губернатораотопительный сезонподача теплаправительство Тульской области
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Дубенском районе ищут 85-летнюю пенсионерку
В Дубенском районе ищут 85-летнюю пенсионерку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.