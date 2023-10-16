К концу года в Тульской области отремонтируют больше 20 больниц и поликлиник

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В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Тульской области» будут приведены в порядок 9 поликлиник, 5 ФАПов, 2 отделения врачей общей практики и 5 амбулаторий. Ремонт полностью завершён на 17 объектах в 12 муниципалитетах, а полностью закончить работы планируется до 25 декабря.

Еще два крупных объекта по поручению губернатора капитально отремонтируют по госпрограмме «Развитие здравоохранения Тульской области» за счет регионального бюджета. Это поликлиника в пос. Плеханово и детский стационар Щекинской районной больницы.

На первом объекте строительно-монтажные работы уже завершены, через 10 дней должно быть закончено благоустройство территории. Щекинский детский стационар будет отремонтирован весной 2024 года. Благодаря ремонту этих объектов получать медпомощь в современных и комфортных условиях смогут более 20 тысяч человек.

Полностью отремонтирована и начала прием пациентов Липковская поликлиника Киреевской ЦРБ. В кратчайшие сроки её не только обновили, но и оснастили новым оборудованием.

По словам Михаила Малишевского, в этом году в регионе установлены 57 новых ФАПов и 3 амбулатории. На 2024 год запланирован капремонт 49 объектов, на трети из них уже ведутся работы. Планируется покупка 27 модульных быстровозводимых конструкций: 10 из них уже построены, а 11-я – монтируется. Также для медиков закупят 48 единиц медтехники и 56 автомобилей.

– Состояние инфраструктуры системы здравоохранения – один из факторов удовлетворенности жителей медицинской помощью, наряду с отношением персонала, сроками и качеством лечения. Мы последовательно развиваем инфраструктуру здравоохранения и в результате чего ежегодно снижается доля медучреждений первичного звена, требующих капремонта, – подчеркнул Алексей Дюмин и поручил министру постоянно контролировать ход модернизации первичного звена здравоохранения.