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«Онкологика»: медики в соцсетях будут отвечать на вопросы туляков об онкологии
Фото минздрава Тульской области

«Онкологика»: медики в соцсетях будут отвечать на вопросы туляков об онкологии

Специалисты будут давать видеоответы на самые актуальные вопросы о работе онкослужбы региона.

Тульские онкологи расскажут о профилактике, методах диагностики и лечения. Покажут, как устроен новый онкоцентр. Сообщат о новых возможностях службы, достижениях и научных разработках.

Подписчики могут оставить свои вопросы и предложения в сообщениях группы.

— Сегодня в Тульской области есть все условия для раннего выявления и качественного лечения онкологических заболеваний. В этом году в Туле начнет работу новый онкоцентр, который построен в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Профилактической работе нами уделяется особое внимание. И наша рубрика станет одним из ее инструментов. Тем более что большинство видов рака при выявлении на ранней стадии излечимы. Помните: всё, что нужно для долгой и здоровой жизни, — это своевременно обращаться к врачу и проходить обязательную диспансеризацию, — сказал врио главного врача Тульского онкодиспансера Дмитрий Истомин.

Первый выпуск «Онкологики» уже опубликован. Дмитрий Истомин рассказал, как попасть на прием к онкологу в Тульский областной клинический онкологический диспансер, если у вас нет направления лечащего врача, но консультация необходима. Подробнее — по ссылке.

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