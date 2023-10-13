«Газопровод поврежден физическим лицом»: газовики прокомментировали ситуацию в Малевке

Фото предоставлено жителями Малевки.

В АО «Газпром газораспределение Тула» дали объяснение по ситуации с отсутствием газа в домах деревни Малевки. Сообщение от жителей поступило в Центральную аварийно-диспетчерскую службу 10 октября.

— Оперативно прибывшие на место сотрудники ЦАДС обнаружили повреждение газопровода высокого давления. Газопровод был поврежден физическим лицом в результате несогласованных земляных работ. Газоснабжение абонентов не прекращалось. В 25 частных домовладениях наблюдается пониженное давление газа. Поврежденный участок газопровода не имеет собственника. С «Газпром газораспределение Тула» договор на техническое обслуживание и ремонт сетей не заключен, — рассказали в пресс-службе акционерного общества. — В ближайшее время после заключения договоров компания приступит к ремонтным работам, — резюмировали в АО «Газпром газораспределение Тула».

Напомним, о происшествии в редакцию Myslo сообщили сами жители. Они назвали ситуацию, в которой оказались, катастрофической. По их словам, из-за случившегося владельцы почти 100 домов на улицах Садовой и Шоссейной замерзают и не могут приготовить еду.

Местные жители считают, что виновник отключения незаконно купил участок, на котором проходит газопровод высокого давления. Работы проводились без соответствующего разрешения и согласования.

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