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В Туле выставили на продажу арестованные Land Rover и Cadillac

В Туле выставили на продажу арестованные Land Rover и Cadillac

Принимаются заявки на аукцион по продаже арестованного имущества должников. Ближайшие торги состоятся 25 октября в 11.00 на площадке ООО «ВЭТП».

На аукцион выставлено заложенное и незаложенное имущество на общую сумму 5 млн 912 тыс. рублей (автомобили Land Rover Range Rover Sport, Mitsubishi Pajero Sport, LADA Largus, Cadillac Escalade, грузовой бортовой автомобиль, квартира (Тульская область, г. Ефремов), нежилое помещение (г. Тула, ул. Кирова).

Заявки на участие в аукционе направляются в электронной форме на торговую площадку по адресу арест.вэтп.рф до 23 октября.

Как отмечают в службе УФССП, судебный пристав-исполнитель вправе наложить арест на имущество должника, в том числе и в течение срока, установленного для добровольного исполнения.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области передает арестованное имущество в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях. Оно и реализует имущество на торгах.

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