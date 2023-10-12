Где в Туле 13 октября не будет света

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 21-б,
- ул. Газовая, 26-34 (чётн.),
- ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- ул. Верещагина, 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.), 1-б, 1-в, 1-г, 2-а,
- ул. Коксовая, 38-48 (чётн.), 33, 35,
- пр-д Верещагина, 1-7 (нечётн.), 2,
- Епифанское шоссе, 27-35 (нечётн.),
- пер. Водный, 1-27 (нечётн.), 2-26 (чётн), 22-а, 6-а, 23-а, 28-а, 28-б,
- ул. Болотникова, 14-20 (чётн.), 11-15 (нечётн.), 13-а,
- ул. Р. Люксембург, 5, 7,
- Мясново: ул. Переходная, 1, 2, 3,
- ул. Громова, 28-40 (чётн.), 41-67 (нечётн.),
- ул. Н. Краснослободская, 15-а,
- ул. В. Студёнка, 74.