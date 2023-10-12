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Где в Туле 13 октября не будет света

Где в Туле 13 октября не будет света

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 21-б,
  • ул. Газовая, 26-34 (чётн.),
  • ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. Верещагина, 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.), 1-б, 1-в, 1-г, 2-а,
  • ул. Коксовая, 38-48 (чётн.), 33, 35,
  • пр-д Верещагина, 1-7 (нечётн.), 2,
  • Епифанское шоссе, 27-35 (нечётн.),
  • пер. Водный, 1-27 (нечётн.), 2-26 (чётн), 22-а, 6-а, 23-а, 28-а, 28-б,
  • ул. Болотникова, 14-20 (чётн.), 11-15 (нечётн.), 13-а,
  • ул. Р. Люксембург, 5, 7,
  • Мясново: ул. Переходная, 1, 2, 3,
  • ул. Громова, 28-40 (чётн.), 41-67 (нечётн.),
  • ул. Н. Краснослободская, 15-а,
  • ул. В. Студёнка, 74.
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