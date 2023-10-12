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Тульский филиал Исторического музея начинает второй сезон проекта об ул. Металлистов

Тульский филиал Исторического музея начинает второй сезон проекта об ул. Металлистов

Презентация состоится в субботу, 21 октября, в 14.00.

Проект «Пятницкая – Металлистов. Дома и их обитатели» — это короткие видеорассказы о домах и событиях, происходивших или связанных с улицей. Повествование ведут краеведы, специалисты-реставраторы, сотрудники музеев, бывшие жители ул. Металлистов.

Серии второго сезона посвящены домам Василия и Петра Поповых (№ 2), Якова Лихошерстова (№ 8), священника Лебедева (№ 1), Георгия Золотарева (№ 19), Ефимия Кучина (№ 25), Казанской церкви и построенному из кирпича этого разрушенного храма фабрично-заводскому училищу.

Улица Металлистов и её окрестности была любима кинематографистами. В 2004 году во дворе дома № 6 режиссер Усман Сапаров снимал фильм «Барабашка». О фильме и обстоятельствах съемок расскажет актер Тульского академического театра драмы Дмитрий Чепушканов.

Видеорассказы проекта «Пятницкая – Металлистов. Дома и их обитатели» будут публиковаться на официальных страницах филиала Исторического музея в Туле каждые две недели начиная с ноября 2023 года. Их можно будет найти по хештэгу #ПятницкаяМеталлистов.

Узнать подробности и записаться на показ можно по телефону: 77-31-56.

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