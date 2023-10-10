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В какой должности туляки могут заработать до 400 тысяч рублей

В какой должности туляки могут заработать до 400 тысяч рублей

Рейтинг подготовил портал hh.ru.

По версии аналитиков, самая высокооплачиваемая вакансия в регионе –должность коммерческого директора. Об этом сообщает служба портала по поиску работы hh.ru.

— Кандидат из Тульской области, претендующий на должность коммерческого директора, сможет получать зарплату от 250 тыс. до 400 тыс. до вычета налогов. В его обязанности войдет: разработать стратегию дистрибуции продукции. Продумать систему вознаграждения. Выстроить понятную систему ценообразования, информационную поддержку и бизнес-процесс продаж на основе CRM. Проводить обучения и организовывать тренинги для сотрудников коммерческой службы и прочее, — рассказала руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО Валерия Иванова.

За последний месяц в Тульской области открыто более 14 200 вакансий. Из них — 4700 с заработной платой от 100 тыс. руб. Чаще всего это предложения из профобласти «Розничная торговля», «Металлургия, металлообработка» и «Информационные технологии, системная интеграция, интернет».

Рейтинг самых дорогих вакансий в Тульской области в начале октября 2023 года:

  1. Коммерческий директор от 250 000 до 400 000 до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/87360780
  2. Стоматолог-ортопед от 150 000 до 350 000 до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/87649916
  3. Директор завода от 300 000 на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/87168850
  4. Координатор по коммуникациям с клиентами до 300 000 до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/85952742
  5. Региональный менеджер по лизингу от 250 000 до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/87116698
  6. Коммерческий директор от 220 000 на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/85781340
  7. Директор дилерского центра от 200 000 до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/86776900
  8. Сборщик мебели от 200 000 на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/87132606
  9. Программист 1С от 200 000 на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/87291406
  10. Системный аналитик от 190 000 до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/87708719
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