В какой должности туляки могут заработать до 400 тысяч рублей

По версии аналитиков, самая высокооплачиваемая вакансия в регионе –должность коммерческого директора. Об этом сообщает служба портала по поиску работы hh.ru.

— Кандидат из Тульской области, претендующий на должность коммерческого директора, сможет получать зарплату от 250 тыс. до 400 тыс. до вычета налогов. В его обязанности войдет: разработать стратегию дистрибуции продукции. Продумать систему вознаграждения. Выстроить понятную систему ценообразования, информационную поддержку и бизнес-процесс продаж на основе CRM. Проводить обучения и организовывать тренинги для сотрудников коммерческой службы и прочее, — рассказала руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО Валерия Иванова.

За последний месяц в Тульской области открыто более 14 200 вакансий. Из них — 4700 с заработной платой от 100 тыс. руб. Чаще всего это предложения из профобласти «Розничная торговля», «Металлургия, металлообработка» и «Информационные технологии, системная интеграция, интернет».

Рейтинг самых дорогих вакансий в Тульской области в начале октября 2023 года: