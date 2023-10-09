В Тульской области на теплоходе работал капитан, не имеющий права управлять пассажирским судном

В Туле незаконно эксплуатировали пассажирский теплоход, сообщает пресс-служба региональной транспортной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что у лица, управлявшего судном, отсутствовали права на управление судном, судовые свидетельства, а также документы, удостоверяющие годность судна. Кроме этого, на теплоходе перевозили гораздо больше пассажиров, чем это разрешено в правилах эксплуатации.

По результатам проверки судовладелец и собственник привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафов составила более 70 000 рублей.