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В Тульской области на теплоходе работал капитан, не имеющий права управлять пассажирским судном

В Тульской области на теплоходе работал капитан, не имеющий права управлять пассажирским судном

Владельца судна оштрафовали.

В Туле незаконно эксплуатировали пассажирский теплоход, сообщает пресс-служба региональной транспортной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что у лица, управлявшего судном, отсутствовали права на управление судном, судовые свидетельства, а также документы, удостоверяющие годность судна. Кроме этого, на теплоходе перевозили гораздо больше пассажиров, чем это разрешено в правилах эксплуатации. 

По результатам проверки судовладелец и собственник привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафов составила более 70 000 рублей.

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