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Тулячка отсудила деньги за отмену концерта британской группы в Москве

Тулячка отсудила деньги за отмену концерта британской группы в Москве

Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

В 2020 году тулячка на сайте PONOMINALU приобрела электронный билет стоимостью 3500 рублей на концерт британской рок-группы Editors, который должен был состояться в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

Ввиду распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и введении в связи с объявленной пандемией режима повышенной готовности и связанных с этим ограничениями проведение концерта изначально было перенесено, а затем отменено.

В конце 2022 года потребитель направила заявление организатору концерта ООО «МАТРЁШКА КОНЦЕРТС» на возврат денежных средств за несостоявшийся концерт, однако в добровольном порядке организатор концерта денежные средства не возвратил.

Поданное Управлением исковое заявление в защиту прав потребителя удовлетворено. В общей сложности по заочному решению суда ООО «МАТРЁШКА КОНЦЕРТС» должно компенсировать потребителю сумму, почти в два раза превышающую стоимость билета на концерт, в том числе компенсировать моральный вред в размере 1000 рублей и штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 2250 рублей.

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