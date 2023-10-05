Поножовщина в бане из-за места в очереди: Ленинский суд огласил приговор

Ленинский районный суд огласил приговор в отношении 57-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчина обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Судом установлено, что в феврале обвиняемый поссорился с потерпевшим, проживающими на территории Тульской региональной общественной организации «Христианская ассоциация служения осужденным». Причина конфликта: потерпевший неуважительно отозвался о сожительнице обвиняемого и пытался без очереди пройти в баню. Мужчины подрались, и в ходе драки обвиняемый 9 раз ударил потерпевшего ножом. 45-летнего мужчину доставили в больницу, его жизнь удалось спасти.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.