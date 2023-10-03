Опрос: на подарки ко Дню учителя туляки потратят в среднем 2300 рублей

Фото из архива Myslo.

По традиции чаще всего преподавателям в этот день преподносят букеты.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опубликовал результаты опроса — сколько родители школьников потратят в этом году на подарки ко Дню учителя.

Так, самые большие траты в Москве и Санкт-Петербурге — 3700 и 3300 руб. соответственно. В Туле средние расходы на поздравление классного руководителя в этом году составят 2300 руб.

В целом, средние затраты на поздравление классных руководителей в День учителя по России составляют 3200 руб., что на 200 руб. больше, чем год назад. По традиции чаще всего учителям в это день преподносят букеты. В качестве подарков также популярны наборы кофе, чая и/или конфет и сертификаты.

Друзья, а какие подарки вы будете дарить учителям? На какую сумму? Пишите в комментариях!