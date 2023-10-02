Опрос ВЦИОМ: россияне назвали SHAMAN'а лучшим певцом года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, посвященного лучшим эстрадным исполнителям этого года.
Первое место россияне отдали певцу Ярославу Дронову, известному как SHAMAN. За него проголосовали 33%. Второе место у Олега Газманова (11%), третье — у Николая Баскова (10%).
Певцом года SHAMAN'а чаще называли женщины (35% против 29% среди мужчин) и граждане старших возрастных групп от 45 лет (41–42%), дальневосточники (51%) и уральцы (43%).
Напомним, Дронов является уроженцем Новомосковска Тульской области.
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Лучшей отечественной исполнительницей россияне в этом году назвали Полину Гагарину — 19%. На втором месте Лариса Долина — 11%. Далее голоса россиян расположились практически поровну: Anna Asti (Анна Дзюба) (6%), Валерия, Пелагея, Ирина Аллегрова — по 5%.
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Полину Гагарину чаще называли женщины (21% против 14% среди мужчин), россияне молодого и среднего возраста (18–24 лет — 26%, 25–34 лет — 25%, 35–44 лет — 24%) и жители Приволжского и Сибирского федеральных округов (по 22%).
Друзья, а кого вы считаете певцом и певицей года? Делитесь в комментариях!